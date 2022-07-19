Генменеджер «Сан-Хосе»: «Кяхкенен показал, что у него есть потенциал стать первым номером в НХЛ»

Теги Сан-Хосе Евгений Набоков Майк Грир НХЛ Джеймс Раймер Каапо Кяхкенен Эдин Хилл Хоккей

Генменеджер «Сан-Хосе» считает, что Каапо Кяхкенен может стать номером 1 в команде. 

Клуб подписал 25-летнего финна на 2 года с кэпхитом 2,75 миллиона долларов. Кяхкенен перешел в «Сан-Хосе» из «Миннесоты» по ходу прошедшего сезона НХЛ.

«Каапо показал, что у него есть потенциал стать первым номером в НХЛ. Он произвел на нас впечатление, когда присоединился к нашей команде в последней части сезона. Мы рады, что он с нами», – сказал Майк Грир. 

На сегодня у клуба также подписаны односторонние контракты с вратарями Джеймсом Раймером (год и 2,25 млн долларов) и Эдином Хиллом (год и 2,175 млн). 

Отметим, что Евгений Набоков продолжит работать с голкиперами «Шаркс». 

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