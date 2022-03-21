«Миннесота» обменяла вратаря Кяхкенена в «Сан-Хосе» на защитника Миддлтона. «Шаркс» также получат пик 5-го раунда

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«Миннесота» обменяла вратаря Кяхкенена в «Сан-Хосе» на защитника Миддлтона.

Как сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн, «Шаркс» также получили в сделке выбор в 5-м раунде драфта. 

У 23-летнего финна истекает срок контракта с кэпхитом 750 тысяч долларов. Он может стать ограниченно свободным агентом. 

В этом сезоне он провел в НХЛ 25 матчей, в которых отражал 91% бросков при коэффициенте надежности 2,87. 

26-летний Миддлтон набрал 9 (3+6) очков в 45 матчах при полезности «+3», 69 минутах штрафа и среднем времени 19:02. Кроме того, он применил 89 силовых приемов – 6-й показатель в «Сан-Хосе». 

У него завершается срок действия двустороннего контракта. Он тоже может стать ограниченно свободным агентом. 

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