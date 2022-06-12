«Трактор» заплатит Тертышному 15 млн рублей в первый сезон контракта, 18 млн – во второй

Стали известны детали нового контракта Никиты Тертышного с «Трактором».

Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий договорился о новом двухлетнем контракте с челябинским клубом.

По данным Metaratings.ru, в первый год оклад хоккеиста составит около 15 миллионов рублей, во второй – около 18 миллионов рублей.

В сезоне-2021/22 на счету Тертышного 49 матчей регулярного чемпионата и 35 (22+13) очков при показателе полезности «+21». Он разделил с Теему Пулккиненом первое место в списке лучших снайперов .

В плей-офф нападающий набрал 8 (3+5) баллов в 15 играх.