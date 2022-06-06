Одетт заработает 33 млн рублей за сезон в «Витязе» («СЭ»)

Стала известна зарплата по новому контракту с .

Канадский нападающий подписал соглашение сроком на один год.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата 26-летнего Одетта в следующем сезоне составит 33 млн рублей.

В минувшем сезоне он стал третьим бомбардиром «Витязя», набрав 39 (17+22) очков в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу сезона нападающий перешел в «Эребру» после того, как «Витязь» завершил сезон в . За шведский клуб Одетт набрал 6 (2+4) очков в 11 матчах регулярного чемпионата. В 7 играх плей-офф на его счету 3 (0+3) балла.