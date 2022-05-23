«Витязь» продлил контракт с канадцем Одеттом. Он набрал 39 очков в 45 играх прошлого сезона

продолжит играть за «Витязь» в следующем сезоне КХЛ.

Подмосковный клуб объявил о подписании нового соглашения с 26-летним канадцем.

В минувшем сезоне Одетт стал третьим бомбардиром , набрав 39 (17+22) очков при полезности «минус 3» в 45 матчах регулярного чемпионата . В среднем он проводил на льду 17:38.

Добавим, что по ходу прошлого сезона нападающий перешел в «Эребру» после того, как «Витязь» завершил сезон в КХЛ.

За шведский клуб Одетт набрал 6 (2+4) очков в 11 матчах. И добавил к ним 3 (0+3) балла в 7 играх плей-офф.