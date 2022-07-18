Курали о переходе Годро в «Коламбус»: «Люди хотят играть с такими парнями, как он. Теперь все сводится к тому, чтобы мы выигрывали матчи»

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Шон Курали высказался о переходе Джонни Годро в «Коламбус». 

«Я всегда верил, что если вы как клуб все делаете правильно, то все само собой образуется. Я все время говорю своему агенту [Джастину Дуберману], как здесь здорово, насколько сплочена команда, каково это – играть в этом городе и за этот клуб. Возможно, слухи распространяются таким образом, что на некоторых парней оказывают более сильное влияние, чем общественное мнение на других. 

Это [подписание Годро] определенно все перевернет. Люди хотят играть с такими парнями, как он, так что теперь все может пойти по-другому.

Теперь все сводится к тому, чтобы мы сложили все факторы воедино и выигрывали хоккейные матчи. В этом весь смысл всего этого. Наша команда очень хочет это сделать. Мы делаем необходимые шаги для того, чтобы у нас было все для победы», – сказал нападающий «Коламбуса».  

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