Новый сезон НХЛ начнется 7 октября матчем «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии, последний день регулярки – 13 апреля

представила расписание регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Новый сезон стартует 7 октября матчем «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии. 8 октября команды проведут еще одну игру в Праге. Это первые матчи НХЛ в Европе с 2019 года.

В Северной Америке первые игры состоятся 11 октября – встретятся с , «Лос-Анджелес» с «Вегасом».

«Зимняя классика» 2023 года между и пройдет 2 января в Бостоне.

Регулярный чемпионат завершился 13 апреля, в этот день пройдут 15 матчей.

В рамках регулярного чемпионата в общей сложности состоится 1312 матчей.