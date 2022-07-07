Новый сезон НХЛ начнется 7 октября матчем «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии, последний день регулярки – 13 апреля

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НХЛ представила расписание регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Новый сезон стартует 7 октября матчем «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии. 8 октября команды проведут еще одну игру в Праге. Это первые матчи НХЛ в Европе с 2019 года.

В Северной Америке первые игры состоятся 11 октября – «Рейнджерс» встретятся с «Тампой», «Лос-Анджелес» с «Вегасом».

«Зимняя классика» 2023 года между «Бостоном» и «Питтсбургом» пройдет 2 января в Бостоне.

Регулярный чемпионат завершился 13 апреля, в этот день пройдут 15 матчей.

В рамках регулярного чемпионата в общей сложности состоится 1312 матчей.

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