Новый сезон НХЛ начнется 7 октября матчем «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии, последний день регулярки – 13 апреля

НХЛ представила расписание регулярного чемпионата сезона-2022/23.
Новый сезон стартует 7 октября матчем «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» в Чехии. 8 октября команды проведут еще одну игру в Праге. Это первые матчи НХЛ в Европе с 2019 года.
В Северной Америке первые игры состоятся 11 октября – «Рейнджерс» встретятся с «Тампой», «Лос-Анджелес» с «Вегасом».
«Зимняя классика» 2023 года между «Бостоном» и «Питтсбургом» пройдет 2 января в Бостоне.
Регулярный чемпионат завершился 13 апреля, в этот день пройдут 15 матчей.
В рамках регулярного чемпионата в общей сложности состоится 1312 матчей.