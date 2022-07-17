Дебют «Авангарда» на «G-Drive Арене» отложен до октября из-за настройки противопожарных систем (Metaratings)

Стало известно, почему начало выступлений «Авангарда» на «G-Drive Арене» откладывается.

Как сообщает Metaratings, изначально планировалось, что первая игра команды на новой площадке состоится в сентябре, однако потребовалось дополнительное время на настройку и испытание инженерных систем: пожарной сигнализации, комплексов дымоудаления и пожаротушения.

«Авангард» примет соперника по на «G-Drive Арене» 1 октября. На этот день назначен матч с «Сибирью».

«Авангард» потренировался в Омске впервые за 4 года – при полных трибунах. Болельщики начали собираться у арены за час до начала тренировки