«Авангард» потренировался в Омске впервые за 4 года – при полных трибунах. Болельщики начали собираться у арены за час до начала тренировки

провел первую тренировку в Омске за четыре года.

13 и 14 июля хоккеисты омской команды прошли медицинский осмотр, а 15 июля начали подготовку к сезону на льду.

Первое тренировочное занятие «ястребов» было открытым для представителей прессы и болельщиков.

Тренировка «Авангарда» началась в 11:00 по местному времени, но фанаты начали собираться у стадиона еще за час до ее начала.

Омская команда проводит тренировочный сбор на арене хоккейной академии «Авангард», которая вмещает 1200 человек. На первой тренировке зрители полностью заполнили трибуны.

Напомним, что «Авангард» вернулся в Омск после четырех лет выступлений в подмосковной Балашихе. В новом сезоне КХЛ клуб будет играть на «G-Drive Арене».