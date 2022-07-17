Юрзинов о роли советника Ротенберга в СКА: «В какой-то степени предложение Романа стало сюрпризом. Но новичком себя не назову»

рассказал о роли советника главного тренера СКА.

– Насколько неожиданным стало для вас предложение главного тренера СКА, который называет вас своим учителем?

– На заре еще при Александре Медведеве консультировал . Накоплен определенный опыт работы в этой роли в клубах чемпионатов Швеции, Швейцарии и Австрии – в АИКе, «Лозанне», «Зальцбурге».

Да, в какой-то степени предложение и СКА стало для меня сюрпризом. Но новичком в этой роли себя не назову. К работе готов!

– Основное внимание уделите молодежи?

– Мне посчастливилось приложить руку к развитию многих поколений талантов страны, также шесть лет работал председателем правления Молодежной хоккейной лиги.

Но вот уже почти полвека – с 1974 года – тренирую, скажем так, взрослых игроков, поэтому специалистом по какому-то одному возрасту себя не назову, – сказал бывший тренер сборной СССР.