«Ванкувер» продлил вратаря Майкла ДиПьетро на год, контракт двусторонний. Клуб может его обменять

Теги Ванкувер НХЛ АХЛ Тэтчер Демко Спенсер Мартин Коллин Делиа Майкл ДиПьетро Артур Шилов Хоккей

«Ванкувер» продлил вратаря Майкла ДиПьетро на год, контракт двусторонний.

По данным CapFriendly, игрок принял квалификационное предложение клуба. 

Зарплата 23-летнего канадца на уровне НХЛ составит 840 тысяч долларов, в АХЛ – 70 тысяч. 

В минувшем сезоне ДиПьетро сыграл 1 матч в НХЛ, в АХЛ провел 34 игры (90,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,95). 

Отметим, что у «Кэнакс» подписаны односторонние контракты с вратарями Тэтчером Демко (еще 4 года действия, кэпхит 5 млн долларов), Спенсером Мартином (2 года, 762,5 тысячи долларов) и Коллином Делиа (год и 750 тысяч). 

Кроме того, продолжается действие контракта новичка с 21-летним вратарем сборной Латвии Артуром Шиловым. В прошлом сезоне он сыграл 10 матчей в АХЛ. 

В июне журналист Рик Даливал сообщал, что ДиПьетро рассматривается клубом как кандидат на обмен. 

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