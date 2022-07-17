«Ванкувер» продлил вратаря Майкла ДиПьетро на год, контракт двусторонний. Клуб может его обменять

продлил вратаря на год, контракт двусторонний.

По данным CapFriendly, игрок принял квалификационное предложение клуба.

Зарплата 23-летнего канадца на уровне составит 840 тысяч долларов, в – 70 тысяч.

В минувшем сезоне ДиПьетро сыграл 1 матч в НХЛ, в АХЛ провел 34 игры (90,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,95).

Отметим, что у «Кэнакс» подписаны односторонние контракты с вратарями (еще 4 года действия, кэпхит 5 млн долларов), Спенсером Мартином (2 года, 762,5 тысячи долларов) и Коллином Делиа (год и 750 тысяч).

Кроме того, продолжается действие контракта новичка с 21-летним вратарем сборной Латвии Артуром Шиловым. В прошлом сезоне он сыграл 10 матчей в АХЛ.

В июне журналист Рик Даливал сообщал, что ДиПьетро рассматривается клубом как кандидат на обмен.