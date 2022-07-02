«Ванкувер» продлил Рэтбоуна на 2 года с кэпхитом 850 тысяч, Джулсена и Локвуда – на год

продлил контракты с тремя игроками.

Новые соглашения с клубом подписали защитники и Джек Рэтбоун, форвард Уилл Локвуд.

23-летний Рэтбоун получил односторонний контракт на 2 года с кэпхитом 850 тысяч.

В минувшем сезоне он сыграл 9 матчей за «Кэнакс» в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков при полезности «минус 5» и среднем времени 13:49.

В АХЛ в его активе 40 (10+30) очков в 39 играх. Он стал самым результативным защитником «Эбботсфорда».

25-летний Джулсен и 24-летний Локвуд получили двусторонние контракты на один год (750 тысяч на уровне НХЛ, в у первого 250 тысяч, у второго 125).

В минувшем сезоне первый сыграл в 8 матчей (0+2, «минус 4»), второй – 13 (0+0, «минус 3»).