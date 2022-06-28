«Ванкувер» продлил контракты с 4-м снайпером АХЛ Дрисом, Брисбуа и Стивенсом

продлил контракты с Шелдоном Дрисом, Гийомом Брисбуа и Джоном Стивенсом.

Все три игрока подписали двусторонние соглашения.

28-летний форвард Дрис получил контракт на 2 года (750 и 775 тысяч долларов на уровне НХЛ, 450 тысяч – в АХЛ).

В минувшем сезоне сыграл за «Ванкувер» 11 матчей в НХЛ и набрал 3 (2+1) очка. В АХЛ за «Эбботсфорд» набрал 62 (35+27) очка в 54 матчах, став четвертым в списке снайперов лиги.

24-летний защитник Брисбуа получил контракт на 1 год (750 и 180 тысяч долларов).

За последние 4 сезона он провел в НХЛ 10 матчей. В 26 матчах в АХЛ в минувшем сезоне отметился 7 (2+5) баллами при полезности «+8».

28-летний форвард Стивенс получил контракт на 1 год (750 и 165 тысяч долларов при гарантированном минимуме 180 тысяч). В НХЛ он не провел ни одного матча.

В минувшем сезоне набрал 43 (19+24) очка в 68 матчах за «Эбботсфорд» в АХЛ.