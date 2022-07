Адвокат Федотова: «Иван находится на территории воинской части, как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее»

Адвокат сообщил, что хоккеист старается поддерживать физическую форму.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Федотов находится в Архангельской области на территории воинской части, как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее», – сказал Алексей Пономарев.

Адвокат также выразил обеспокоенность слухами о том, что вратарь может отправиться на Украину. Ранее об этом заявил журналист The Athletic Майкл Руссо в своем подкасте Worst Seats in the House.