Адвокат Федотова: «Иван находится на территории воинской части, как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее»

Адвокат Ивана Федотова сообщил, что хоккеист старается поддерживать физическую форму.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
«Федотов находится в Архангельской области на территории воинской части, как может поддерживает физическую форму и надеется на лучшее», – сказал Алексей Пономарев.
Адвокат также выразил обеспокоенность слухами о том, что вратарь может отправиться на Украину. Ранее об этом заявил журналист The Athletic Майкл Руссо в своем подкасте Worst Seats in the House.