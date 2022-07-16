Игорь Захаркин: «Комбинационная игра начинается, когда на ЧМ и Олимпиаде появляются игроки НХЛ. Мастерство – ключевой фактор зрелищности»

высказался о стиле хоккея сборной России на Олимпиаде-2022.

– В сборную России олимпийского образца позвали известных в прошлом игроков – , Сергея Федорова, Сергея Гончара. И как вам выступление нашей команды на Олимпиаде?

– Понимаете, всегда очень легко критиковать.

Если абстрагироваться, надо понимать: мировой хоккей без НХЛ – шанс для России. В этом случае она – безоговорочный фаворит. Как только в соревнования вмешиваются игроки НХЛ, картина сильно меняется.

Россия остается при этом фаворитом, потому что у нее много хороших игроков, но шансов на победу меньше – у североамериканских сборных очень богатый выбор игроков звездного уровня.

Олимпийские игры в Пекине – хороший опыт, сборная играла прагматично, на результат. Конечно, все хотели победы. Но второе место – тоже результат. Качество игры при этом – вопрос вкуса и дискуссий.

– Хоккей изменился, но болельщикам, заставшим сборную СССР, трудно принять тот хоккей, который демонстрировала сборная России.

– Конечно, наши традиции – атакующий, комбинационный хоккей.

Всем хотелось бы видеть такую игру. Но нужно понимать, что на первом плане в современном спорте – результат. Он довлеет над всеми другими факторами.

Зрелищная, атакующая, комбинационная игра начинается тогда, когда на чемпионатах мира и Олимпиадах появляются игроки . Такой хоккей мы, например, увидели в последнем финале Кубка Стэнли, где встретились «Колорадо» и «Тампа».

– Яркий хоккей – это яркие мастера?

– Вот совершенно верно вы сейчас сказали. Исполнительское мастерство – ключевой фактор зрелищности, – сказал бывший тренер сборной России.