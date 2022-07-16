Лучший бомбардир молодежки «Салавата» Дергунов о переезде в Уфу: «Исключение «Кузни» из КХЛ повлияло на решение – смотришь матчи и стремишься попасть туда»

Павел Дергунов объяснил, как исключение новокузнецкого «Металлурга» из повлияло на его переезд в Уфу.

В прошлом сезоне Дергунов стал лучшим бомбардиром , набрав 63 (23+40) очка.

– Вы начали заниматься хоккеем в Прокопьевске. Как попали в секцию?

– Мой старший брат – профессиональный хоккеист. В детстве мы ходили на открытую коробку, он учил меня кататься на коньках.

Брат сказал родителям: «Давайте попробуем отдать его в хоккей». В четыре года я оказался в секции. Сейчас рад, что занимаюсь любимым делом. Благодарен за это брату и родителям.

– Хоккей популярен в родном городе?

– Не очень. Там начинают свой хоккейный путь, немного занимаются и едут играть на более профессиональном уровне в соседний Новокузнецк. Меня тоже позвали туда, в 11 лет я перешел в систему «Металлурга» и отыграл там два года.

– Как проходила адаптация?

– Мы остались жить в Прокопьевске, родители возили на тренировки – до Новокузнецка нужно было ехать около часа.

В команде сразу адаптировался, со многими ребятами мы пересекались на турнирах. Уровень в новокузнецкой команде был выше.

– Почему вы переехали в Уфу?

– Тоже пригласили. С родителями думали около двух месяцев, а потом узнали, что «Металлург Новокузнецк» исключают из КХЛ.

После этого мы оказались в Уфе. Папа поехал со мной, через неделю вернулся домой, а я заселился в спортивный интернат.

– Много игроков из вашей команды уехало из Новокузнецка?

– После меня еще четыре человека – не так много, остальные остались. Исключение из КХЛ повлияло на мое решение – в детстве смотришь матчи и стремишься попасть туда.

Когда есть такая команда, ты можешь ходить на игры профессионалов, а не смотреть по телевизору. Если такой возможности нет, это влияет на твои стремления.

– Какие отличия заметили в системе ?

– Многое отличалось. Например, в Уфе выдавали экипировку, в Новокузнецке – нет.

В школе «Салавата» был отдельный тренер по физподготовке, по нападающим. В «Металлурге» с нами работали только два человека – главный и его помощник, – сказал 19-летний хоккеист.