Исполнительный директор «Ак Барса» о Билялетдинове: «Наши воспитанники получат советы от одного из сильнейших отечественных тренеров, глобально повлиявших на российский хоккей»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

В «Ак Барсе» прокомментировали возвращение Зинэтулы Билялетдинова в команду.

67-летний специалист назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.

«Мы очень рады, что Зинэтула Хайдярович принял предложение вернуться к нам в новом статусе. 

Его огромный опыт и глубокие знания будут применяться для развития «Ак Барса», наших команд ВХЛ, МХЛ и академии.

Теперь наши тренеры и воспитанники смогут получать практические советы от одного из сильнейших отечественных тренеров, глобально повлиявших на российский хоккей». – заявил исполнительный директор казанского клуба Мансур Усманов.

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