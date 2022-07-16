Исполнительный директор «Ак Барса» о Билялетдинове: «Наши воспитанники получат советы от одного из сильнейших отечественных тренеров, глобально повлиявших на российский хоккей»

В «Ак Барсе» прокомментировали возвращение в команду.

67-летний специалист назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.

«Мы очень рады, что Зинэтула Хайдярович принял предложение вернуться к нам в новом статусе.

Его огромный опыт и глубокие знания будут применяться для развития , наших команд ВХЛ, МХЛ и академии.

Теперь наши тренеры и воспитанники смогут получать практические советы от одного из сильнейших отечественных тренеров, глобально повлиявших на российский хоккей». – заявил исполнительный директор казанского клуба Мансур Усманов.