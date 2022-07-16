Генменеджер «Оттавы» о Жиру: «Он знает, что мы движемся вперед шаг за шагом, но наша цель – важные матчи в конце сезона»

Генеральный менеджер «Оттавы» высказался о подписании контракта с .

«Сенаторс» не выходили в плей-офф с 2017 года. В первый день работы рынка свободных агентов экс-капитан «Филадельфии» подписал с клубом контракт на 3 года с кэпхитом 6,5 миллиона долларов.

Ранее в межсезонье клуб выменял вратаря Кэма Тэлбота у «Миннесоты» и форварда Алекса Дебринкета у «Чикаго».

«Общение с Клодом и его агентом Пэтом Бриссоном показало, что он наблюдал за всем тем, что мы делали в последние несколько недель.

Вероятно, это помогло ему принять решение перейти в «Оттаву». Очевидно, Клод хочет приехать сюда и попытаться выиграть.

Он знает, что мы движемся вперед шаг за шагом, но наша цель – важные матчи в конце сезона. Те изменения в состав, которые мы внесли, помогут нам в этом», – сказал .