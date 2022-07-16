«Вашингтон» подписал 70-го номера драфта-2022 Суздалева. У уроженца Хабаровска гражданство Швеции

подписал контракт новичка с форвардом Александром Суздалевым на 3 года.

18-летний нападающий был выбран клубом под общим 70-м номером на драфте НХЛ-2022.

Сын игрока в хоккей с мячом Анатолия Суздалева родился в Хабаровске и переехал с родителями в Швецию в возрасте 7 лет. Он сделал выбор в пользу шведского спортивного гражданства.

В минувшем сезоне набрал 51 (15+36) очко в 45 матчах за молодежную команду . В составе взрослой команды провел 5 игр в Allsvenskan – втором по рангу дивизионе.

Также сыграл на ЮЧМ за сборную Швеции U18, не набрав очков в 6 играх.