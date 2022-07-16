«Сент-Луис» подписал 2-го снайпера АХЛ Фрка на год. У него 40 шайб в 58 матчах за «Онтарио»

«Сент-Луис» подписал 2-го снайпера АХЛ Мартина Фрка на год.
Соглашение с 28-летним чешским нападающим является двусторонним (зарплата на уровне НХЛ 750 тысяч долларов, АХЛ – 500 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 560 тысяч).
В минувшем сезоне Фрк забросил 40 шайб в 58 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Онтарио Рейн» (фарм «Лос-Анджелеса»), уступив в гонке снайперов только Стефану Ноусену из фарма «Каролины» с 47 голами («Харрикейнс» на днях подписали с ним 2-летний гибридный контракт).
В 6 матчах в НХЛ за «Кингс» форвард забросил 2 шайбы при полезности «минус 4». Всего в НХЛ у него 124 игры и 41 (20+21) очко.