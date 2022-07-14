«Сент-Луис» подписал MVP плей-офф АХЛ Ливо и продлил контракт с Перуновичем

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Самым ценный игрок плей-офф АХЛ переходит в «Сент-Луис».

29-летний Джош Ливо подписал односторонний контракт с «Блюз» на один год. Кэпхит форварда составит 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне он стал MVP плей-офф АХЛ. Играя за «Чикаго Вулвс», нападающий набрал 29 (15+14) очков в 18 матчах.

Также «Блюз» продлили контракт на один год с защитником Скоттом Перуновичем. Соглашение носит односторонний характер.

Американец записал на свой счет 6 (0+6) баллов в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

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