«Сент-Луис» подписал MVP плей-офф АХЛ Ливо и продлил контракт с Перуновичем

Самым ценный игрок плей-офф АХЛ переходит в .

29-летний подписал односторонний контракт с «Блюз» на один год. Кэпхит форварда составит 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне он стал MVP плей-офф . Играя за «Чикаго Вулвс», нападающий набрал 29 (15+14) очков в 18 матчах.

Также «Блюз» продлили контракт на один год с защитником Скоттом Перуновичем. Соглашение носит односторонний характер.

Американец записал на свой счет 6 (0+6) баллов в 19 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.