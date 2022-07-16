«Торонто» подписал 4-летний контракт с Йернкруком с зарплатой 2,1 млн долларов в год

подписал форварда на 4 года и 8,4 миллиона долларов.

Средняя зарплата 30-летнего хоккеиста (кэпхит) составит 2,1 миллиона долларов.

В минувшем сезоне швед выступал за и , куда перешел перед дедлайном.

Всего в регулярном чемпионате сыграл 66 матчей и набрал 30 (12+18) очков. В плей-офф провел 12 игр с 3 (1+2) баллами.

Его средняя зарплата по прошлому 6-летнему контракту, подписанному с «Нэшвиллом» в 2016 году, составляла 2 млн долларов. Это был минимальный оклад для контрактов с таким сроком длительности.