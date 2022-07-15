Стив Айзерман: «Мы постепенно продвигаемся в перестройке «Детройта». Надеюсь, что команда стала лучше»

поделился мыслями о прогрессе «Детройта».

На рынке свободных агентов «Ред Уингс» подписали форвардов Давида Перрона, Эндрю Коппа, а также защитника Бена Чиарота.

«Время покажет. Я настроен оптимистично в отношении нашего прогресса, но план не изменился.

Собираюсь быть терпеливым с нашими молодыми игроками, сохранять драфт-пики и продолжать строительство команды в этом направлении.

В то же время думаю, что мы улучшили команду. Теперь выйдем на лед в сентябре, а в октябре начнем играть.

Считаю, что некоторые наши потребности получилось удовлетворить. Надеюсь, что мы стали лучше. Думаю, мы постепенно продвигаемся в перестройке «Детройта».

Достаточно ли мы хороши, чтобы выйти в плей-офф в следующем сезоне? Не знаю. Надеюсь, что мы будем забивать больше голов и пропускать меньше шайб.

Надеюсь, что наша игра в большинстве будет немного лучше, наша игра в меньшинстве будет немного лучше, что позволит подняться выше в турнирной таблице», – сказал генеральный менеджер .