Айзерман о Лалонде во главе «Детройта»: «Он работал в «Тампе» – очень успешной команде. Готов сделать следующий шаг, чувствуем»

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Стив Айзерман высказался о назначении Дерека Лалонда главным тренером «Детройта»

49-летний американец сменил Джеффа Блэшилла, покинувшего «Ред Уингс» в конце апреля после 7 лет работы в клубе.

Последние четыре года Лалонд ассистировал главному тренеру «Тампы» Джону Куперу, вместе с которым привел «Лайтнинг» к победе в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах.

«Я очень рад объявить, что Дерек будет нашим новым главным тренером. Он зарекомендовал себя как отличный тренер на всех уровнях. 

Последние четыре сезона он работал в НХЛ в очень успешной команде – «Тампе».

Мы чувствуем, что он готов сделать следующий шаг в своей карьере – в качестве главного тренера «Детройта», – сказал генеральный менеджер «Ред Уингс». 

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