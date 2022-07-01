Айзерман о Лалонде во главе «Детройта»: «Он работал в «Тампе» – очень успешной команде. Готов сделать следующий шаг, чувствуем»

Стив Айзерман высказался о назначении Дерека Лалонда главным тренером «Детройта».
49-летний американец сменил Джеффа Блэшилла, покинувшего «Ред Уингс» в конце апреля после 7 лет работы в клубе.
Последние четыре года Лалонд ассистировал главному тренеру «Тампы» Джону Куперу, вместе с которым привел «Лайтнинг» к победе в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах.
«Я очень рад объявить, что Дерек будет нашим новым главным тренером. Он зарекомендовал себя как отличный тренер на всех уровнях.
Последние четыре сезона он работал в НХЛ в очень успешной команде – «Тампе».
Мы чувствуем, что он готов сделать следующий шаг в своей карьере – в качестве главного тренера «Детройта», – сказал генеральный менеджер «Ред Уингс».