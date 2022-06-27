Алексей Терещенко: «Макар напоминает Зубова – только еще быстрее. Кэйл – машина на льду, умеющая все: здорово катается, понимает игру»

Алексей Терещенко сравнил защитника Кэйла Макара с Сергеем Зубовым.

Канадец выиграл «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф.

– Самым ценным игроком плей-офф стал защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Вы согласны с этим решением?

– Абсолютно логичный выбор. Человек и в обороне здорово действует, и всегда готов рискнуть, подключиться к атаке.

Да вот возьмите хотя бы концовку шестого матча. Счет скользкий – 2:1, шайба у , у которой шесть полевых игроков…

Макар первым прибежал в чужую зону, навязал там борьбу. Секунд десять он в зоне «Тампы» просто убил. Это лидер, который еще долгие годы будет топовым защитником.

Кэйл здорово катается, понимает игру, читает ее. Он мне чем-то напоминает Сергея Зубова. Только действует еще чуть быстрее. Машина на льду, которая все умеет.

– Удивительно, что самым ценным игроком плей-офф становится защитник. Для нашей лиги это уж точно – редчайшее явление.

– Да у нас вратарям в основном MVP дают. Или нападающим. Но давайте откровенно.

После ухода и у нас в лиге нет защитников высокого класса. Чтоб человек мог сыграть и в атаке, и в обороне, обладал и убойным броском, и мышлением.

Даже если брать , пожалуй, только Миша Сергачев на таком уровне играет, – сказал бывший нападающий сборной России.

В 20 матчах на счету Макара 29 (8+21) баллов при полезности «+7» и среднем времени на льду 27:04. Он установил рекорд по очкам для защитников за один плей-офф в XXI веке.