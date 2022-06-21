«Сочи» вернет Алтыбармакяна из системы «Чикаго» и подпишет канадца Морроу

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«Сочи» совершит два трансфера в ближайшее время.

В состав южан вернется 23-летний нападающий Андрей Алтыбармакян, об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

Последние два сезона форвард провел в АХЛ – в системе «Чикаго». В этом сезоне Алтыбармакян набрал 31 (10+21) балл в 65 матчах за «Рокфорд» в регулярном чемпионате АХЛ.

Также сочинцы, по данным «Спорт-Экспресса», подпишут соглашение с 29-летним канадским защитником Джозефом Морроу.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Барыс» и записал на свой счет 13 (3+10) очков при полезности «минус 3» в 29 матчах чемпионата КХЛ.

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