«Сочи» вернет Алтыбармакяна из системы «Чикаго» и подпишет канадца Морроу

совершит два трансфера в ближайшее время.

В состав южан вернется 23-летний нападающий , об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

Последние два сезона форвард провел в АХЛ – в системе . В этом сезоне Алтыбармакян набрал 31 (10+21) балл в 65 матчах за «Рокфорд» в регулярном чемпионате АХЛ.

Также сочинцы, по данным «Спорт-Экспресса», подпишут соглашение с 29-летним канадским защитником Джозефом Морроу.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за и записал на свой счет 13 (3+10) очков при полезности «минус 3» в 29 матчах чемпионата .