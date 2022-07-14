Дмитрий Губерниев: «Овечкина отменить невозможно, его в США в костюме Putin Team радостно встретят. Без него «Вашингтон» нищеброды, а не «Кэпиталс»

поделился мнением, почему в США нет негативного отношения к .

– Почему не отменили Овечкина?

– Невозможно отменить Овечкина. Меня часто спрашивают об этом. Американцы что-то там пыхтят: «А давайте мы его не пустим».

Ребят, кого вы там не пустите? Он сейчас оденется в костюм Putin Team, как один из основателей этого движения, зайдет в самолет американской авиакомпании, полетит – и все его радостно там встретят.

Это мы опять возвращаемся к экономике. «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталс», а нищеброды из Вашингтона, утрируя. А с Овечкиным они самые настоящие «Кэпиталс», потому что Казимир Алмазов – это аттракцион, афиша, имя, публика, касса (цитата из фильма «Укротительница тигров» – прим. Sports.ru).

Поэтому, собственно, мы упираемся в экономику. Без российских хоккеистов экономика ослабнет, – заявил комментатор.