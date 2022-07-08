Слафковски и Немец год назад договорились о переходе в «Куньлунь». Главный тренер отказался от игроков

Два первых номера драфта НХЛ-2022 могли оказаться КХЛ.
Прошлым летом словаки Юрай Слафковски и Шимон Немец договорились о переходе в «Куньлунь», сообщает «Спорт-Экспресс».
Однако против их подписания выступил главный тренер клуба Айван Занатта, мотивировавший это необходимостью наигрывать китайских игроков для Олимпиады.
На драфте-2022 Слафковски был выбран «Монреалем» под общим первым номером, а Немец – под общим вторым номером «Нью-Джерси».
Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022