Слафковски и Немец год назад договорились о переходе в «Куньлунь». Главный тренер отказался от игроков

Два первых номера драфта НХЛ-2022 могли оказаться КХЛ.

Прошлым летом словаки и договорились о переходе в , сообщает «Спорт-Экспресс».

Однако против их подписания выступил главный тренер клуба Айван Занатта, мотивировавший это необходимостью наигрывать китайских игроков для Олимпиады.

На драфте-2022 Слафковски был выбран под общим первым номером, а Немец – под общим вторым номером .

Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022