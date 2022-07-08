Слафковски и Немец год назад договорились о переходе в «Куньлунь». Главный тренер отказался от игроков

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Два первых номера драфта НХЛ-2022 могли оказаться КХЛ.

Прошлым летом словаки Юрай Слафковски и Шимон Немец договорились о переходе в «Куньлунь», сообщает «Спорт-Экспресс».

Однако против их подписания выступил главный тренер клуба Айван Занатта, мотивировавший это необходимостью наигрывать китайских игроков для Олимпиады.

На драфте-2022 Слафковски был выбран «Монреалем» под общим первым номером, а Немец – под общим вторым номером «Нью-Джерси».

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