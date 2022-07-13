Яромир Ягр: «Генменеджеры НХЛ, я тоже свободный агент. Могу добавить опыта, звоните в любое время»

пошутил о возможном возвращении в НХЛ.

13 июля в лиге открылся рынок свободных агентов.

«Генменеджеры НХЛ, я тоже свободный агент. Снова. Рост – 190 см, вес – 120 кг, 50 лет. Медленный, но сильный, с хорошими руками.

Могу добавить опыта и хочу играть только домашние матчи. Звоните в любое время.

А еще я владею клубом в чешской лиге и ищу защитника. Без шуток», – написал 50-летний чешский нападающий, по-прежнему продолжающий играть в хоккей.

Ягр является владельцем команды . В сезоне-2021/22 форвард набрал 19 (8+11) очков в 43 матчах чемпионата Чехии.

В НХЛ Ягр провел 1733 игры и записал на свой счет 1921 (766+1155) балл за результативность.

Годро уходит из «Калгари», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере» на 4 года, Самсонов – в «Торонто». Онлайн рынка свободных агентов НХЛ