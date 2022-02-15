Фил Бурк о тренировках Ягра: «В начале 90-х все удивлялись, никто так не работал. Но его пример заставил всех вкалывать»

Экс-игрок «Питтсбурга» Фил Бурк поделился воспоминаниями о тренировках форварда Яромира Ягра.

Сегодня, 15 февраля, Ягру исполнилось 50 лет.

«Он занимался со штангой, на тренажерах с тренером по физподготовке, мог работать над какой-то мелочью или над чем-то серьезным, например, отрабатывал упражнения для тяжелоатлетов.

Тогда, в начале 90-х мы все удивлялись: «Что это?» Никто так не работал.

Но его пример заставил всех остальных вкалывать на полную катушку. Все говорили: «Вот это да! У него мотор внутри. Его не остановить», – сказал Бурк.