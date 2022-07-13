Чарли Линдгрен перешел в «Вашингтон». С вратарем подписан 3-летний контракт на 3,3 млн долларов

подписал вратаря на 3 года и 3,3 миллиона долларов.

Средняя зарплата 28-летнего хоккеиста (кэпхит) составит 1,1 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне американец выступал за «Сент-Луис», за который провел 5 матчей в регулярном чемпионате при 5 победах, пропуская в среднем 1,22 шайбы и отражая 95,8% бросков.

В за Линдгрен сыграл 34 игры в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,5% бросков.

В плей-офф вратарь провел 8 матчей, пропуская в среднем 2,79 шайбы и отражая 91,4% бросков.

Ранее «Кэпиталс» подписали пятилетний контракт с голкипером Дарси Кюмпером.

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