«Нью-Джерси» намерен выкупить контракт Куокканена

Нападающий Янне Куокканен может вскоре покинуть «Нью-Джерси».
Клуб намерен выкупить контракт 24-летнего финна.
По условиям соглашения, Куокканен должен был провести в «Нью-Джерси» еще год и получить за этот период зарплату в размере 1,95 миллиона долларов при кэпхите 1,825 миллиона.
В случае выкупа контракта под потолком зарплат будут учитываться 200 тысяч долларов в первый год и 325 тысяч во второй.
Статистику нападающего можно посмотреть здесь.
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