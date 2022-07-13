«Нью-Джерси» намерен выкупить контракт Куокканена

Нападающий Янне Куокканен может вскоре покинуть .

Клуб намерен выкупить контракт 24-летнего финна.

По условиям соглашения, Куокканен должен был провести в «Нью-Джерси» еще год и получить за этот период зарплату в размере 1,95 миллиона долларов при кэпхите 1,825 миллиона.

В случае выкупа контракта под потолком зарплат будут учитываться 200 тысяч долларов в первый год и 325 тысяч во второй.

Статистику нападающего можно посмотреть здесь.

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