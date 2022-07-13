Генменеджер «Калгари» об уходе Годро: «Разочарование, если не сказать больше. Мы сделали все возможное, чтобы он остался»

Генеральный менеджер разочарован решением выйти на рынок.

Сообщалось, что «Флэймс» предлагали 28-летнему американцу контракт на 8 сезонов с зарплатой свыше 10 млн долларов в год.

Если бы он согласился, то стал бы самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории клуба.

«Это разочарование, если не сказать больше. В конце сезона я сказал примерно следующее: «Мы свернем горы, чтобы его подписать».

Я могу заверить наших болельщиков, что мы сделали все возможное, чтобы Джонни остался.

Я хочу пожелать Джонни, его семье, его жене Мередит – он станет отцом в ближайшие месяцы – всего наилучшего. Он подарил нам восемь прекрасных лет здесь, оставил прекрасные воспоминания.

Это сложный момент. Трудная часть этого бизнеса заключается в том, что нам действительно нужно двигаться дальше», – сказал .

Рынок свободных агентов открывается сегодня в 19:00 по московскому времени.