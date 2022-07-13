«Питтсбург» продлил контракты с защитником Жозефом (на 2 года с кэпхитом 825 тысяч) и форвардом Алексом Нюландером

продлил защитника Пьера-Оливье Жозефа и форварда .

22-летний защитник Жозеф получил одностороннее соглашение на 2 года с кэпхитом 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне он сыграл 4 матча в НХЛ, а в набрал 33 (10+23) очка в 61 матче регулярного чемпионата при полезности «+10».

В Кубке Колдера добавил 5 (1+4) баллов в 6 играх.

24-летний Нюландер подписал двустороннее соглашение на один год (зарплата 750 тысяч долларов на уровне и 300 тысяч в АХЛ).

В сезоне младший брат форварда «Торонто» Вильяма Нюландера играл только в АХЛ – 42 (22+20) очка в 67 играх регулярного чемпионата и 6 (3+3) баллов в 6 играх Кубка Колдера.