Ласьков о возвращении Самсонова в «Металлург»: «Сомневаюсь, что он поедет в Россию»

«Металлург» не рассчитывает на возможность вернуть в КХЛ вратаря Илью Самсонова.
25-летний хоккеист выйдет на рынок свободных агентов. «Вашингтон» не стал делать ему квалификационное предложение, которое бы закрепило права на россиянина за клубом.
«У нас состав укомплектован, и я сомневаюсь, что Самсонов поедет в Россию», – сказал вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.
Голкипер выступал за команду из Магнитогорска с 2014 до 2018 года, права на него в КХЛ по-прежнему принадлежат ей.
Подробно со статистикой Самсонова можно ознакомиться здесь.