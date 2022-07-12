Ласьков о возвращении Самсонова в «Металлург»: «Сомневаюсь, что он поедет в Россию»

«Металлург» не рассчитывает на возможность вернуть в КХЛ вратаря Илью Самсонова.

25-летний хоккеист выйдет на рынок свободных агентов. не стал делать ему квалификационное предложение, которое бы закрепило права на россиянина за клубом.

«У нас состав укомплектован, и я сомневаюсь, что Самсонов поедет в Россию», – сказал вице-президент .

Голкипер выступал за команду из Магнитогорска с 2014 до 2018 года, права на него в по-прежнему принадлежат ей.

Подробно со статистикой Самсонова можно ознакомиться здесь.