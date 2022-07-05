«Эдмонтон» может подписать Жиру, если не договорится с Эвандером Кэйном (Пьер Лебрюн)

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«Эдмонтон» интересуется форвардом Клодом Жиру.

Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

«Ойлерс» рассматривают кандидатуру 34-летнего игрока на тот случай, если не договорятся о новом контракте с Эвандером Кэйном.

Отмечается, что Жиру в последнее время в основном играл на позиции вингера, но продолжал показывать хорошую статистику на вбрасываниях (57,9% в прошлом сезоне). 

По мнению Лебрюна, приоритетом игрока будет подписание контракта на срок более, чем один год.

В минувшем сезоне канадец перешел из «Филадельфии», за которую играл с 2008 года, во «Флориду».

Всего провел 75 игр в регулярном чемпионате и набрал 64 (21+43) очка. В плей-офф добавил 8 (3+5) баллов в 10 матчах.

За карьеру в НХЛ у Жиру 1018 матчей и 923 (294+629) очка. В Кубке Стэнли – 95 игр и 81 (28+53) балл.

По условиям контракта, срок действия которого истекает, его средняя зарплата составляла 8,275 млн долларов.

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