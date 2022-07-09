Генменеджер «Питтсбурга» о ситуации с Малкиным: «Это похоже на сбор пазла. Сможем завершить его, надеюсь»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Рон Хекстолл Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбурга» надеется подписать новый контракт с Евгением Малкиным.

35-летний нападающий провел в клубе всю карьеру и выиграл с ним 3 Кубка Стэнли. Он может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. 

«Это похоже на сбор пазла. Пока вы не установите еще одну деталь, очень трудно найти направление.

Надеюсь, мы сможем завершить его, подписав Малкина. Потом посмотреть, что у нас осталось, и работать дальше», – сказал Рон Хекстолл

«Питтсбург» предложил Малкину контракт на 2 года и 6 млн долларов за сезон. Россиянин считает, что клуб не проявил к нему уважение

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные