Генменеджер «Питтсбурга» о ситуации с Малкиным: «Это похоже на сбор пазла. Сможем завершить его, надеюсь»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» надеется подписать новый контракт с .

35-летний нападающий провел в клубе всю карьеру и выиграл с ним 3 Кубка Стэнли. Он может стать неограниченно свободным агентом 13 июля.

«Это похоже на сбор пазла. Пока вы не установите еще одну деталь, очень трудно найти направление.

Надеюсь, мы сможем завершить его, подписав Малкина. Потом посмотреть, что у нас осталось, и работать дальше», – сказал .

«Питтсбург» предложил Малкину контракт на 2 года и 6 млн долларов за сезон. Россиянин считает, что клуб не проявил к нему уважение