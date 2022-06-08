Драйзайтль о Кэйне: «Такие парни встречаются редко. Он провел прекрасный сезон и стал замечательным партнером»

Форвард отметил достоинства своего партнера .

«Такие парни, как Кэйн, встречаются редко. Сколько он там забил в плей-офф, 13 шайб? И он сделал это благодаря усердной игре и тому, что все делал правильно.

Таких парней тяжело найти. С такими игроками можно надеяться на долгий поход в плей-офф. С такими игроками можно добиться победы.

Как я уже говорил ранее, Эвандер был великолепен. Он был прекрасен за пределами площадки, стал замечательным партнером по команде. И, очевидно, он провел прекрасный сезон и на льду. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Драйзайтль.

30-летний Кэйн забросил 13 шайб в 15 матчах «Ойлерс» в плей-офф. «Нефтяники» впервые с 2006 года дошли до финала конференции.

Он пришел в «Эдмонтон» по ходу сезона, подписав контракт на 1,375 миллиона долларов. Летом форвард может стать неограниченно свободным агентом.