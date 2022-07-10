Холтби, вероятно, не сыграет в следующем сезоне. Вратарь может завершить карьеру

Вратарь , скорее всего, пропустит следующий сезон .

Более того, 32-летний голкипер может завершить карьеру, об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

В прошедшем сезоне Холтби выступал за «Даллас». Он провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 91,3% бросков.

При этом по ходу сезона канадец испытывал сложности с травмой нижней части тела. Холтби сыграл 5 марта против «Виннипега», отразив 39 бросков из 42, после чего не выходил на лед в сезоне.

Холтби сейчас находится в статусе неограниченно свободного агента.

Помимо , голкипер в НХЛ выступал за и , а в составе «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли 2018 году.