Для 14 клубов НХЛ потолок зарплат в новом сезоне будет ниже 82,5 млн долларов из-за выплат бонусов игрокам

Для 14 клубов потолок зарплат в новом сезоне будет ниже 82,5 млн долларов.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что 14 клубов НХЛ получили уведомление от лиги.

Размер потолка для них будет снижен из-за превышений за счет выплат игрокам бонусов за достижения.

В сезоне-2022/23 потолок зарплат составит 82,5 миллиона долларов.

Для «Ванкувера», и «Сент-Луиса» он будет ниже на 1,25 млн, 1,132 млн и 1,1 млн долларов соответственно.

Для 4 клубов снижение будет в пределах от 600 до 900 тысяч долларов – «Эдмонтона» (896 тысяч), «Далласа» (675 тысяч), «Флориды» и «Лос-Анджелеса» (по 637 тысяч).

Для других 7 команд потолок зарплат будет сокращен менее, чем на 300 тысяч долларов – в их числе «Филадельфия» (295 тысяч), «Айлендерс» (245 тысяч), (237 тысяч), (212 тысяч), «Каролина» (112 тысяч), (100 тысяч) и «Колорадо» (25 тысяч).