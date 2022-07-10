Кирилл Марченко будет тренироваться в лагере развития «Коламбуса»

Российский нападающий будет тренироваться в лагере развития .

21-летний нападающий включен в состав, который примет участие в лагеря развития «Блю Джекетс» на следующей неделе.

В мае россиянин подписал двухлетний контракт с «Коламбусом».

В прошедшем сезоне Марченко набрал 20 (12+8) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе СКА. Нападающий также принял участие в 12 матчах плей-офф ВХЛ за «СКА-Неву» и набрал 8 (6+2) баллов.

«Блю Джекетс» выбрали Марченко на драфте НХЛ-2018 под общим 49-м номером.