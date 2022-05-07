Кирилл Марченко: «Знаю всех игроков по именам в системе «Коламбуса». Буду ставить самые высокие задачи перед собой»

сообщил, что знает всех игроков в системе .

– Перед подписанием был разговор с генеральным менеджером «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйненом?

– Как говорят, он не самый общительный, поэтому как такового разговора не было.

Но по ходу сезона Кекяляйнен писал мне смски: «Молодчик, давай в том же духе» или «Все нормально, не расстраивайся».

А тут после подписания контракта пришло сообщение: «Поздравляю, ждем тебя здесь в скором времени».

Потом еще на почту пришло письмо, в котором говорилось, что генменеджер хочет меня видеть в лагере развития, который стартует сразу после драфта с 10 по 14 июля. Я с радостью туда приеду в это время, если получится с визой.

– У «Коламбуса» в последние сезоне не клеятся результаты, зато есть много перспективной молодежи. Понимаете, что пробиться в состав все-таки будет сложно?

– Я не обращаю внимания на состав.

Я знаю всех игроков по именам, кто есть в системе «Коламбуса». Но для меня это не играет роли. Когда туда приеду, то буду готов. Перед собой буду ставить самые высокие задачи.

– О вашем отъезде в «Коламбус» начали говорить еще зимой. Вы для себя когда все точно решили?

– Не могу сказать, что я точно решил, но мысли были в голове, что уеду.

В любом случае я понимал, что у меня действующий контракт со СКА, мне надо проявить себя на максимум и отработать его до конца. Не все получилось, но я старался и работал.

Так скажу: когда я подписывал второй контракт со на два года, держал в голове, что хочу после этого двигаться дальше. Так и произошло, – сказал Марченко, подписавший контракт с «Блю Джекетс».