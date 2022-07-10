«Айлендерс» подписали гибридные контракты с защитником Хаттоном на 3 года и форвардом Койвулой на 2 года

подписали гибридные контракты с защитником Хаттоном и форвардом Койвулой.

26-летний защитник Грант Хаттон заключил 3-летнее соглашение. Первый год будет двусторонним (750 тысяч долларов в НХЛ и 275 тысяч в АХЛ при 325 тысячах гарантированного минимума за сезон), второй и третий – односторонними (775 и 800 тысяч).

В минувшем сезоне американец сыграл 16 матчей в НХЛ и забил 1 гол при полезности «минус 1» и среднем времени 14:11.

В АХЛ сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков.

23-летний нападающий Отто Койвула заключил 2-летнее соглашение. Первый год будет двусторонним (750 тысяч долларов в НХЛ и 275 тысяч в АХЛ при 350 тысячах гарантированного минимума за сезон), второй – односторонним (850 тысяч).

В его активе 8 матчей в НХЛ в минувшем сезоне и 2 (0+2) балла. В 56 матчах в финн набрал 47 (12+35) баллов.

Кроме того, «Айлендерс» подписали двусторонние контракты с 3 игроками – вратарем Кеном Эпплби (на 2 года), форвардами Энди Андреоффом (на 2 года, 6 матчей и 1 гол в в минувшем сезоне) и Джеффом Кубяком (на год).