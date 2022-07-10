6 игроков из сборной США U18 были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ-2022. Это 2-й результат в истории

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6 игроков из сборной США U18 были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ-2022.

Программа USNTDP существует с 1996 года. В состав сборной, как правило, включаются лучшие американские игроки своего возраста.

Они участвуют в международных турнирах, а также проводят матчи с командами юниорских и студенческих лиг. 

Рекорд был установлен в 2019 году, когда в первом раунде драфта были выбраны сразу 8 игроков во главе с первым номером Джеком Хьюзом. 

В этом году 2 игрока программы ушли в топ-5 – форварды Логан Кули («Аризона», 3-й номер) и Каттер Готье («Филадельфия», 5-й номер). 

Также были задрафтованы форварды Фрэнк Назар («Чикаго», 13-й номер), Рутгер Макгроарти («Виннипег», 14-й номер), Джимми Снаггеруд («Сент-Луис», 23-й номер) и Айзек Ховард («Тампа», 31-й номер). 

«Между прочим, эти ребята начали с того, что их отбирали виртуально. У них не было пробного лагеря из-за пандемии. Мы впервые набирали команду таким образом», – сказал исполнительный директор федерации хоккея США Пэт Келлехер. 

«Эти дети начали с того, что нас выбрали виртуально», — сказал исполнительный директор Федерации хоккея США Пэт Келлехер. «У них не было пробного лагеря из-за пандемии. Мы впервые выбрали команду виртуально. 

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