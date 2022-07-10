Экс-тренер «Сан-Хосе» Бугнер вошел в штаб «Детройта». Он будет работать с защитниками

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Экс-тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер вошел в штаб «Детройта».

Он будет работать с защитниками в качестве ассистента главного тренера Дерека Лалонда. 

«Нам очень повезло. Я, Стив и мы все хотели видеть на этом месте опытного парня, который много играл и тренировал в лиге. Меня впечатлило, что он выбрал нас, вероятно, имея и другие варианты.

Но я думаю, что ему понравилось и наше молодое ядро защитников, и та роль в их прогрессе, которую он может сыграть», – сказал Лалонд. 

Бывший защитник провел в НХЛ 630 матчей. В качестве главного тренера работал с «Флоридой» и «Сан-Хосе», откуда был уволен после завершения минувшего регулярного чемпионата. 

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