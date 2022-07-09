Перевалов о «Каролине»: «Классная, сильная команда. В будущем хотел бы выиграть и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли»

Александр Перевалов после драфта сказал, что хочет выиграть и .

Форвард «Локомотива» был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2022 в 3-м раунде под общим 71-м номером.

«У меня сейчас смешанные эмоции. - это классная, сильная команда. Меня радует, что из моего родного города, Междуреченска, за все время были задрафтованы только два человека. Кроме меня оттуда только Илья Сорокин.

Я бы хотел в будущем выиграть и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли. Благодарен за возможность показывать себя и добиваться результата», - сказал 18-летний хоккеист.