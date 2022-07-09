Николишин о Грудинине: «С трудом верю, что он заиграет в НХЛ. Должен кататься в 2 раза быстрее»

считает, что вряд ли сможет закрепиться в .

18-летний защитник ЦСКА был выбран на драфте НХЛ «Каролиной» под общим 156-м номером в 5-м раунде.

«Харрикейнс» взяли еще трех россиян – форвардов Глеба Трикозова (во 2-м раунде под 60-м номером), Александра Перевалова (в 3-м раунде под 71-м номером) и защитника Александра Пелевина (в 7-м раунде под 205-м номером).

«Грудинин – специфический игрок, хороший, умный мальчишка, невысокого роста, шайбу неплохо двигает. Я с трудом верю, что он сможет заиграть в НХЛ, поэтому его и выбрали в пятом раунде. Хотя для соревнований внутри страны, считаю, это очень хороший игрок.

Там же я не представляю, на какой позиции он может заиграть с его габаритами, он должен кататься в два раза быстрее.

И Трикозов, и Перевалов были одними из лидеров нашей сборной до 16 лет, Пелевин был капитаном той команды, поэтому ничего удивительного в выборе этих игроков нет.

У Перевалова и Трикозова есть очень хорошие бомбардирские задатки, это потенциально сильные ребята, и дальше все будет зависеть от них. Сейчас все они выбраны на своих местах», – сказал Николишин.