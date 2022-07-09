В 1-м раунде драфта НХЛ-2022 выбрали игроков из 9 стран, это повторение рекорда.

В Монреале состоялся драфт НХЛ.

В первом раунде были выбраны 32 игрока, представляющих сразу 9 стран – Канаду (9), США (7), Швецию (4), Россию (3), Словакию (3), Финляндию (2), Чехию (2), Швейцарию (1) и Австрию (1).

Это повторение рекорда – ранее представители 9 стран уходили в первом раунде драфта в 1999 и 2014 годах.

Драфт НХЛ-2022. Слафковски – 1-й номер («Монреаль»), Минтюков – 10-й («Анахайм»), Мирошниченко – 20-й («Вашингтон»), Юров – 24-й («Миннесота»)

Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022