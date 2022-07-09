«Торонто» еще не решил, делать ли Каше квалификационное предложение. Форвард набрал 27 очков в 50 матчах, у него есть право на арбитраж

не определился с планами относительно .

Генеральный менеджер клуба сообщил о том, что клуб пока не принял решение о том, делать ли 26-летнему чешскому форварду квалификационное предложение.

Если «Лифс» сделают такое предложение, у Каше, который сейчас является ограниченно свободным агентом, будет право его не принять и пойти арбитраж.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 27 (14+13) очков в 50 матчах регулярного чемпионата .

Если Каше не поступит квалификационное предложение, он получит статус неограниченно свободного агента и сможет подписать контракт с любым клубом.

Также Дубас сообщил, что получит квалификационное предложение.