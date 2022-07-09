Кемпе подписал 4-летний контракт с «Лос-Анджелесом» с зарплатой 5,5 млн долларов в год

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Адриан Кемпе договорился с «Лос-Анджелесом» о новом контракте.

Шведский нападающий продлил соглашение с калифорнийским клубом на четыре года.

Среднегодовая зарплата игрока составит 5,5 миллиона долларов, об этом сообщает инсайдер Даррен Дрегер. Общая сумма сделки – 22 млн долларов.

25-летний Кемпе стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром «Кингс» в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ, набрав 54 (35+19) очка в 78 играх.

В 7 играх плей-офф в его активе 6 (2+4) баллов. 

Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия составлял два миллиона долларов. 

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